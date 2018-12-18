Москва онлайн покажет экскурсию по выставке Фриды Кало

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов



21 декабря в "Манеже" открывается выставка, посвященная жизни и творчеству мексиканской художницы Фриды Кало и ее супругу, художнику Диего Ривере. Посетители увидят более 90 картин, рисунков и литографий разных периодов. Дополнят визуальный ряд редкие документы, фотоснимки и фильмы.

Фрида Кало известна зрителю в основном своими душераздирающими и вызывающими автопортретами. На творчестве художницы отразились слабое здоровье, дорожная авария, многочисленные операции, борьба за жизнь и, кончено, свободолюбие. В 1929 году она вышла замуж за художника Диего Риверу, и, подобно ему, стала поддерживать коммунистическую партию, вести политическую деятельность.

У наших читателей есть замечательная возможность посмотреть трансляцию экскурсии по выставке, познакомиться с нелегкой судьбой художницы и ее творчеством.

Трансляция начнется 21 декабря в 09:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.