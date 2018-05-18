Москва онлайн покажет концерт военного оркестра на Поклонной горе

26 мая на Поклонной горе выступит оркестр курсантов военного института (военных дирижеров) Военного университета Министерства обороны Российской Федерации. Начальник оркестра – профессор, заслуженный артист Российской Федерации, полковник Михаил Трунов. Дирижер – капитан Максим Харьков.

Институт – уникальное учебное заведение, осуществляющее подготовку военных дирижеров с высшим музыкальным образованием для вооруженных сил Российской Федерации и иностранных государств. История учебного заведения восходит к 1935 году, когда на базе отделения оркестрового факультета Московской государственной консерватории был создан военный факультет.

Оркестр участвует в международных конкурсах и фестивалях, является частым гостем на телевидении и радио. Многие выпускники стали лауреатами международных и всероссийских конкурсов, а возглавляемые ими коллективы ведут концертную деятельность в России и за рубежом.

Этот концерт не единственное выступление. Всего в 2018 году в программе "Военные оркестры в парках" примут участие 13 парков и скверов Москвы. Закрытие цикла состоится 18 августа в Александровском саду, предваряя десять вечеров красочного шоу Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", который пройдет с 24 августа по 2 сентября 2018 года в Москве на Красной площади.

Мероприятие организовано дирекцией фестиваля "Спасская башня" при поддержке Министерства обороны РФ и правительства Москвы. Смотрите 26 мая в 15:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.