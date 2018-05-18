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18 мая 2018, 13:58

Москва онлайн покажет концерт военного оркестра на Поклонной горе

Москва онлайн музыка концерт

26 мая на Поклонной горе выступит оркестр курсантов военного института (военных дирижеров) Военного университета Министерства обороны Российской Федерации. Начальник оркестра – профессор, заслуженный артист Российской Федерации, полковник Михаил Трунов. Дирижер – капитан Максим Харьков.

Институт – уникальное учебное заведение, осуществляющее подготовку военных дирижеров с высшим музыкальным образованием для вооруженных сил Российской Федерации и иностранных государств. История учебного заведения восходит к 1935 году, когда на базе отделения оркестрового факультета Московской государственной консерватории был создан военный факультет.

Оркестр участвует в международных конкурсах и фестивалях, является частым гостем на телевидении и радио. Многие выпускники стали лауреатами международных и всероссийских конкурсов, а возглавляемые ими коллективы ведут концертную деятельность в России и за рубежом.

Этот концерт не единственное выступление. Всего в 2018 году в программе "Военные оркестры в парках" примут участие 13 парков и скверов Москвы. Закрытие цикла состоится 18 августа в Александровском саду, предваряя десять вечеров красочного шоу Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", который пройдет с 24 августа по 2 сентября 2018 года в Москве на Красной площади.

Мероприятие организовано дирекцией фестиваля "Спасская башня" при поддержке Министерства обороны РФ и правительства Москвы. Смотрите 26 мая в 15:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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