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Культура

18 марта, 15:05

Москва онлайн покажет творческую встречу с поп-певицей Maruv

Москва онлайн культура

Фото: ТАСС/Serg Glovny/Zuma

19 марта гостьей радиопередачи "Улица Правды" станет Maruv, украинская певица, композитор, поэтесса и продюсер. Дебютный альбом певицы вышел в 2017 году, с тех пор она много гастролировала и с успехом завоевывала сердца все новых и новых поклонников.

В этом году Maruv получила предложение представлять Украину на конкурсе "Евровидение" и даже победила в отборочном туре. Далее ей нужно было подписать договор, в котором имелся пункт, запрещающий выступления на территории России. Певица не стала срывать запланированные весенние концерты в Москве и Санкт-Петербурге и отказалась от участия в "Евровидении".

В эфире передачи "Улица Правды" Maruv расскажет подробнее об этой истории, а также поделится своими творческими планами и профессиональными секретами.

"Улица Правды" – это непринужденная беседа о культурных развлечениях столицы. Борис Болелов и Vj Chuck знают, на какие концерты можно не ходить, а какие городские события пропускать нельзя. Каждую неделю в студию приходят те, кто делает Москву самым зажигательным городом Земли: трендсеттеры, музыканты, шоумены, актеры, рэпперы и блогеры, режиссеры и диджеи.

Смотрите трансляцию 19 марта в 20:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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