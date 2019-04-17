Москва онлайн покажет звезд на открытии 41-го Московского Международного кинофестиваля

Фото: Москва 24/Александр Авилов

C 18 по 25 апреля в столице будет проходить 41-й Московский Международный кинофестиваль. В этом году жюри возглавит южнокорейский режиссер Ким Ки Дук, обладатель "Серебряного Медведя".

В основном конкурсе будут показаны три российских фильма: "Надо мною солнце не садится" Любови Борисовой, "Воскресение" Светланы Проскуриной, "Эпидемия. Вонгозеро" Павла Костомарова.

Торжественная церемония открытия фестиваля состоится 18 апреля в 18:00. По ковровой дорожке пройдутся известные режиссеры, продюсеры и актеры. Наш корреспондент Ярославна Зорькина прибудет на мероприятие, чтобы полюбоваться сиянием отечественных и иностранных звезд, а также пообщаться с гостями.

Смотрите трансляцию 18 апреля в 18:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.