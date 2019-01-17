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Наука

17 января, 15:21

Москва онлайн покажет, какие чудеса техники нас окружают

Москва онлайн наука

Фото: depositphotos/AndreyBezuglov

19 января во Всероссийском музее декоративного искусства состоится лекция, посвященная возникновению и направлениям инновационного дизайна.

Время идет, "умной" техники вокруг нас становится все больше и больше. Кому-то это нравится, некоторых это пугает. Сегодня разработчики сотрудничают с дизайнерами, чтобы создать не только максимально полезную вещь, но и интересную внешне.

Существуют часы, которые не только указывают время, но и имеют набор запахов. То есть определенному часу соответствует конкретный запах: кофе с булочкой, жаренное мясо с картошкой, шоколад с печеньем и т.д.

Также изобретатели придумали детектор утечки данных и взлома аккаунта в Сети, выпускающее неприятный запах вместо пронзительного сигнала.

Разработано панно с дополненной реальностью. При наведении на него смартфона воспроизводятся видео и звуковой ряд, соответствующие настроению и сюжету рисунка.

Как быстро привычные вещи становятся высокотехнологичными? Сколько времени потребуется для внедрения фантастических идей, витающих в воздухе? Что тормозит и что ускоряет воплощение инновационных решений? Какие направления прорабатываются прямо сейчас? На эти и многие другие вопросы и ответит преподаватель Британской высшей школе дизайна Ксения Лери.

Трансляция начнется 19 января в 14:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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