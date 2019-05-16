Москва онлайн покажет, какие блюда попробовать на Центральном рынке на Цветном

24 мая проект "Москва онлайн" проведет новую гастрономическую экскурсию в рамках проекта "Вкус Москвы онлайн". На этот раз мы прогуляемся по территории Центрального рынка и составим список наиболее оригинальных заведений.

Вы узнаете о местных особенностях и ресторанах, которые нельзя пройти мимо. Специально с нашими зрителями шефы поделятся лайфхаками приготовления блюд.

Следите за трансляцией, ведь во время эфира мы назовем волшебный промокод для получения съедобных подарков в корнерах Центрального рынка.

Эта экскурсия войдет в цикл походов по знаковым местам общественного питания. В прошлый раз мы побывали в гастрономическом квартале "Депо".

Смотрите трансляцию 24 мая в 12:15 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.