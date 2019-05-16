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Москва 24

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Общество

16 мая, 12:36

Москва онлайн расскажет, как избавиться от никотиновой зависимости

Москва онлайн общество

Фото: depositphotos/Syda_Productions

20 мая в рамках Pint of Science Festival состоится лекция научной журналистки Аси Казанцевой "Бросить нельзя продолжать: проблемы курильщиков в XXI веке".

​Курильщики часто вызывают у некурящих людей раздражение: они делают многочисленные перерывы в работе, дымят на улицах и дома, на балконе. В условиях тотальной ненависти к курению пытаться отказаться от зависимости проще, чем когда она никого не раздражает. Все чаще курильщики переходят на электронные сигареты или системы нагревания табака. Но намного ли эти аналоги безопаснее?

На лекции поговорим о том, как устроена никотиновая зависимость, почему ее интенсивность отличается у разных людей, какие есть современные технологии и лекарства, чтобы ослабить зависимость или хотя бы снизить вред для здоровья, которым она сопровождается.

Смотрите трансляцию 20 мая в 19:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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