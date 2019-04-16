Москва онлайн и "TVоя Москва" покажут, как реализовать проект в digital-сфере

20 апреля в Центре документального кино в рамках образовательного проекта "TVоя Москва" выступит создатель и креативный директор агентства Амперсанд.FM Талли Кельми. Тема встречи – "Как придумать и реализовать проект нового поколения в digital-сфере".

Талли расскажет:



почему социальные медиа – инструмент изучения актуальных человеческих интересов;

как найти идею для своего проекта;

как понять каким должен быть ваш проект и как он будет взаимодействовать с миром;

как продвинуть и прославить свой проект;

как оценивать результаты.

Объединенная редакция московских СМИ "Москва Медиа" запустила пятый ежегодный сезон проекта "TVоя Москва". На этот раз, кроме мастер-классов, посвященных радио и TV, пройдут специальные занятия для тех, кто мечтает стать блогером. Успешные блогеры научат пользоваться digital-инструментами и правильно применять полученные знания.

Проект создан при финансовой поддержке департамента СМИ и рекламы города Москвы.

Смотрите трансляцию 20 апреля в 13:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.