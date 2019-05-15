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Культура

15 мая, 15:26

Москва онлайн покажет арт-битву художников Валерия Чтака и Покраса Лампаса

Москва онлайн культура

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

18 мая в Гостином дворе состоится арт-битва художников Валерия Чтака и Покраса Лампаса. Каждый из них за два часа нарисует граффити размером 3x4 метра. Победителя выберут зрители, которые смогут наблюдать за процессом создания шедевра.

Валерий Чтак родился в 1981 году в Москве, по образованию он библиотековед. Чтак – псевдоним, который стал официальной фамилией художника. С 1998 года активно участвует в выставочных проектах, сотрудничает с творческими группировками и столичными галереями. В 2017-2018 годах вошел в Российский инвестиционный художественный рейтинг 49ART, представляющий выдающихся современных художников в возрасте до 50 лет.

Российский художник, каллиграф, основатель направления "Каллиграфутуризм" Покрас Лампас родился в 1991 году в Санкт-Петербурге. Он создает масштабные каллиграфические композиции в городской среде, участвует в выставках по всему миру.

Мероприятие состоится в рамках в первого арт-шоу DA!MOSCOW, которое пройдет в Гостином дворе 18 и 19 мая. На одной площадке будут представлены работы ведущих российских художников. DA!MOSCOW объединит 28 отечественных галерей, а посетители смогут увидеть и приобрести искусство музейного уровня.

Смотрите трансляцию 18 мая в 13:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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