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Москва 24

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14 сентября, 16:25

Москва онлайн покажет встречу с уличным художником Obey

Москва онлайн искусство

Фото: AP/Matt Sayles

17 сентября в рамках Биеннале искусства уличной волны Артмосфера американский уличный художник Шепард Фэйри, известный как Obey, приступит к созданию своего мурала на фасаде трамвайного депо имени Апакова. Известный художник впервые приехал в Россию, специально для того, чтобы создать муралы и открыть свою персональную выставку в Московском музее современного искусства (ММОМА).

В Москве художник, вдохновленный эстетикой русского конструктивизма, создаст масштабную работу "Туннельное зрение". Это будет печатный станок на фоне характерных для работ Шепарда лучей в плакатной стилистике арт-деко.

Имя Шепарда Фэйри вписано в историю уличного искусства как создателя ряда социально резонансных плакатов, в том числе одного из самых известных политических поcтеров – Hope, созданного для предвыборной кампании Барака Обамы, а также художественного символа Obey giant, который принял форму субкультуры и развивается уже без участия автора.

Смотрите интервью с художником 17 сентября в 16:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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