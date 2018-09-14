Москва онлайн покажет 270-градусную видеопроекцию на Театральной площади

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

23 сентября световое шоу развернется одновременно на фасадах трех театров: Большого, Малого и РАМТа. Три здания позволят создать панорамную 270-градусную видеопроекцию. Зрители увидят аллегорическую световую новеллу о Спартаке. Также можно будет посмотреть работы прошлогодних финалистов международного конкурса Art Vision в номинации "Классик" – "Небесная механика" и "Неподвластный времени".

Московский международный фестиваль "Круг света" проводится ежегодно с 2013 года. Светодизайнеры и мастера аудиовизуального искусства со всего мира преображают архитектурный облик столицы. На культовых зданиях разворачиваются красочные масштабные видеопроекции, сказочные инсталляции озаряют улицы. Вход на все площадки фестиваля свободный. Также в рамках фестиваля проходят лекции и мастер-классы от светодизайнеров мирового уровня.

Смотрите 23 сентября в 19:30 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.