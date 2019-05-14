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Москва 24

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Общество

14 мая, 12:08

Москва онлайн покажет многочисленную армию фанатов в ожидании финала "Игры престолов"

Москва онлайн общество

Фото: imdb.com

20 мая на московском стадионе "РЖД Арена" состоится показ финальной серии "Игры престолов". Для 12 тысяч фанатов сериала серию покажут на огромном экране высотой с 4-этажный дом. Мероприятие пройдет в день мировой премьеры. На стадион приедет наша съемочная группа, чтобы пообщаться с многочисленными фанатами сериала. Гостей ждут фуд-корт с кухней Вестероса, косплей, фотозоны, выступление артистов. Перед началом показа зрители станут участниками интерактивного перформанса. Небо над стадионом пронзят лучи визуальных инсталляций, а за музыкальное сопровождение вечера будет отвечать оркестр из 50 человек.

"Игра престолов" – один из главных сериалов в истории телевидения. Восьмой сезон фэнтеги-саги стал еще и одним из самых дорогих – на производство каждой серии потрачено 15 миллионов долларов. Его первый эпизод только в США посмотрело в общей сложности более 17 миллионов зрителей.

Хотите попасть на мероприятие, тогда читайте все подробности тут. Смотрите трансляцию 20 мая в 20:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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