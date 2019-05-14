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Культура

14 мая, 11:12

Москва онлайн покажет встречу с режиссером "Игры престолов"

Москва онлайн культура

Фото: hbo.com

18 мая один из режиссеров американского телесериала "Игра престолов" Алик Сахаров прочтет лекцию о кино.

Телесериал в жанре фэнтези основан на цикле романов "Песнь Льда и Огня" Джорджа Р. Р. Мартина. Премьера первого сезона в США состоялась 17 апреля 2011 года. Показ финального сезона стартовал 14 апреля 2019 года. Весь мир находится в ожидании последней серии.

Лекция состоится в рамках фестиваля Telling Stories, который запланирован на 17 и 18 мая. Фестиваль организован факультетом коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ и Агентством инноваций города Москвы. Профессионалы мира креативных индустрий и медиа соберутся в "Цифровом деловом пространстве", чтоб обменяться опытом и идеями. Программа включает пять направлений: кино, медиа, коммуникации, дизайн, искусство. В рамках каждого направления состоятся выступления иностранных хедлайнеров, мастер-классы, дискуссии и шоукейсы.

Смотрите трансляцию 18 мая в 13:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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