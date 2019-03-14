Москва онлайн покажет дефиле корги в костюмах супергероев и фей

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17 марта в Центре дизайна Artplay состоится самое милое мероприятия этой весны – парад собак корги. Миниатюрные овчарки с большими пушистыми ушами, похожие на лисичек, грациозно пройдутся по подиуму, демонстрируя забавные костюмы королей, фей и супергероев.

Корги – чудо, а не собака. Несмотря на милый вид, корги очень ловкие охотники и ответственные полицейские, которые легко находят наркотики. Еще это любимая порода английской королевы Елизаветы II. В восемнадцать лет принцессе подарили щенка по кличке Сьюзен. Именно с этой собаки началась пышная ветвь королевской династии корги.

Смотрите трансляцию 17 марта в 12:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.