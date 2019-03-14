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Культура

14 марта, 14:04

Москва онлайн покажет выступление Московского джазового оркестра и мировых звезд

Москва онлайн культура

Фото: mosgorjazz.ru

17 марта в Доме музыки пройдет финальный концерт XIX Международного фестиваля "Триумф Джаза". На сцене выступят вокалистка из США Лорин Телезе, Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, группа гитариста Евгения Побожего, а также немецкий трубач Нильс Вюлькер и его группа.

Лорин Толезе с детства завораживала слушателей своим голосом. Сольные концерты проходили в Кеннеди-центре в Вашингтоне, Академии музыки в Филадельфии, Apollo Theater в Нью-Йорке. Лорин выступала и записывалась со звездами джазовой и соул-музыки. В воскресенье, 17 марта, она впервые выступит в Москве.

Нильс Вюлкер – гениальный музыкант и композитор. Он стал первым немецким джазовым музыкантом, возглавившим рейтинг SONY Music. С 2005 по 2012 годы Нильс выпустил пять альбомов на собственном лейбле EAR Treat Music, в записи которых приняли участие Доминик Миллер, Торун Эриксен, Силье Нергаард и Улита Кнаус.

В этом году Московский джазовый оркестр под управлением народного артиста России Игоря Бутмана празднует 20-летний юбилей. В оркестре играют одни из лучших джазовых музыкантов страны. Коллектив много гастролирует и участвует в престижных фестивалях и конкурсах.

Смотрите трансляцию концерта 17 марта в 19:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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