Москва онлайн покажет новогоднее световое шоу

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

14 декабря на фасаде Центрального выставочного зала "Манеж" москвичи увидят световое шоу, посвященное Новому году и Рождеству.

Музыкальные мини-фильмы будут рассказывать о детстве, ожидании чуда и волшебстве. Световые проекции превратят здание "Манежа" в комнату, освещенную светом камина, в гигантский подарок и в веселую карусель. В финале представления ночное небо озарит разноцветный фейерверк.

Представление пройдет в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество". Трансляция начнется 14 декабря в 19:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.