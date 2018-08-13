Москва онлайн покажет встречу с Максимом Диденко

Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий

14 августа в 19:00 в Еврейском музее и центре толерантности состоится встреча с режиссером Максимом Диденко. На встрече Максим Диденко обсудит, как и зачем режиссёры переосмысляют работы других авторов, а также поговорит о безвременно ушедшем Дмитрии Брусникине. Встреча пройдёт в память о его творческих достижениях.

Участие в дискуссии примут:



российский режиссёр и хореограф, номинант премии "Золотая маска" Максим Диденко;

журналистка, радио- и телеведущая, режиссёр Фёкла Толстая.