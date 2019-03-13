Москва онлайн покажет, как и где создаются передачи на телеканале Москва 24

Фото: портал Москва 24/

14 марта в рамках городской акции "День без турникетов" состоится экскурсия по редакции и студиям информационного телеканала Москва 24. Участники узнают, где создаются новостные и развлекательные передачи и как работают телеведущие, редактора, операторы и другие сотрудники канала.

"День без турникетов" – масштабная городская акция, которую организует департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы. Москвичи и гости столицы могут увидеть работу высокотехнологичных предприятий, побывать на заводах и фабриках, узнать о разных профессиях и производстве обуви, мороженого, напитков, роботов и много другого.

Смотрите трансляцию 14 марта в 18:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.