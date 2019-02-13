Москва онлайн покажет, как справиться с огромным тунцом (ТРАНСЛЯЦИЯ ОТМЕНЕНА)

Фото предоставлено площадкой

14 февраля японский шеф-повар Джун Кондо покажет, как разделать стокилограммового тунца и сделать традиционные суши.

Это занятие – продолжение цикла кулинарных мастер-классов, которые проводят шеф-повара из разных ресторанов Москвы. В прошлые разы мы приготовили хачапур-лодочку и пиццу. Любите национальные блюда мировой кухни, изысканные ароматы и пикантные вкусы? Хотите научиться готовить так, чтобы удивлять гостей и баловать себя? Тогда наш проект для вас, следите за анонсами!

Трансляция 14 февраля отменена по техническим причинам. Мы обещаем показать вам этот мастер-класс в другой раз. Приносим свои извинения. Спасибо за понимание.