Москва онлайн и TVоя Москва покажут, что такое распаковки и как их снимать

Треть интернет-контента производят дети и подростки младше 17 лет. Они ведут блоги, создают комедийные видео и альтернативные сериалы. Теперь знаменитостью может стать любой ребенок. Образовательный проект "TVоя Москва" запускает бесплатный обучающий курс "TVоя Москва. YOUниоры". Опытные спикеры помогут юным блогерам придумать, разработать оригинальный контент и расскажут о необходимых инструментах для успешного блогинга.

17 ноября блогер Лера Любарская проведет мастер-класс по теме "Боги распаковки: миф или реальность".

Слушатели узнают:



что такое анбоксинг: форматы, направления, особенности, цели данного контента;

что нужно знать перед тем, как снимать распаковки;

особенности съемки распаковок;

возможно ли посвятить канал только этому направлению, получит ли он развитие;

анбоксинг – легко ли это? Мифы о нем.