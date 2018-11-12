Москва онлайн и TVоя Москва покажут, что такое распаковки и как их снимать

Фото: vk.com/tvoyamoskva24
Треть интернет-контента производят дети и подростки младше 17 лет. Они ведут блоги, создают комедийные видео и альтернативные сериалы. Теперь знаменитостью может стать любой ребенок. Образовательный проект "TVоя Москва" запускает бесплатный обучающий курс "TVоя Москва. YOUниоры". Опытные спикеры помогут юным блогерам придумать, разработать оригинальный контент и расскажут о необходимых инструментах для успешного блогинга.
17 ноября блогер Лера Любарская проведет мастер-класс по теме "Боги распаковки: миф или реальность".
Слушатели узнают:
- что такое анбоксинг: форматы, направления, особенности, цели данного контента;
- что нужно знать перед тем, как снимать распаковки;
- особенности съемки распаковок;
- возможно ли посвятить канал только этому направлению, получит ли он развитие;
- анбоксинг – легко ли это? Мифы о нем.
Трансляция начнется 17 ноября в 12:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.