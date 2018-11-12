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Москва 24

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Общество

12 ноября, 16:59

Москва онлайн и TVоя Москва покажут, что такое распаковки и как их снимать

Москва онлайн TVоя Москва дети образование

Фото: vk.com/tvoyamoskva24

Треть интернет-контента производят дети и подростки младше 17 лет. Они ведут блоги, создают комедийные видео и альтернативные сериалы. Теперь знаменитостью может стать любой ребенок. Образовательный проект "TVоя Москва" запускает бесплатный обучающий курс "TVоя Москва. YOUниоры". Опытные спикеры помогут юным блогерам придумать, разработать оригинальный контент и расскажут о необходимых инструментах для успешного блогинга.

17 ноября блогер Лера Любарская проведет мастер-класс по теме "Боги распаковки: миф или реальность".
Слушатели узнают:

  • что такое анбоксинг: форматы, направления, особенности, цели данного контента;
  • что нужно знать перед тем, как снимать распаковки;
  • особенности съемки распаковок;
  • возможно ли посвятить канал только этому направлению, получит ли он развитие;
  • анбоксинг – легко ли это? Мифы о нем.

Трансляция начнется 17 ноября в 12:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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