Москва онлайн покажет чудеса инженерной мысли на фестивале "Battle сани VII"

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

23 февраля в парке "Сокольники" пройдет ежегодный фестиваль необычных саней "Battle сани VII". Праздник традиционно приурочен ко Дню защитника Отечества, поэтому тема – "Военная классика". Вас ждут боевые тазы с ракетно-зенитными установками и сани в виде танков, подлодок и истребителей. Фантазия конструкторов-любителей ничем не ограничена! Самые оригинальные модели примут участие в параде, а затем совершат скоростной спуск с горки. На праздник прибудет наш корреспондент, чтобы пообщаться с участниками.

Трансляция начнется 23 февраля в 12:30 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.