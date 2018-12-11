Москва онлайн покажет шахматно-джазовую вечеринку с выступлением Билла Лоранса

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

13 декабря в Центральном доме шахматиста имени Михаила Ботвинника стартует серия шахматно-джазовых турниров-вечеринок "Партия" от создателей фестиваля Chess & Jazz.

На одной площадке гости смогут послушать отличную музыку и заняться интеллектуальной гимнастики. В турнире примут участие команды Deep Fried Friends, Esthetic Joys, Импресарио, Denis Simachev Bar, института "Стрелка", бюро Visionar, МШУ Сколково, радио "Серебряный Дождь", Outlaw, Kataev2024. Состязания пройдут в формате коротких десятиминутных матчей два на два. Затем начнется концерт трехкратного лауреата премии "Грэмми" и одного из основателей выдающейся фьюжн-группы Snarky Puppy Билла Лоранса. Несмотря на то, что хедлайнер вечера будет выступать в одиночку, заскучать не получится.

Трансляция начнется 13 декабря в 21:30 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.