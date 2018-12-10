Москва онлайн покажет творческую встречу с режиссером Кареном Шахназаровым

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

11 декабря в культурном центре МГУ состоится творческая встреча с режиссером культового фильма 1990-х "Курьер" Кареном Шахназаровым. Речь пойдет о развитии творческих профессий, театра и кино в цифровую эпоху. Карен Георгиевич расскажет о своем опыте работы в кинематографе, поделится планами и мыслями о будущем искусства, а также ответит на вопросы слушателей.

Трансляция начнется 11 декабря в 18:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.