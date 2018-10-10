Москва онлайн покажет, как Антон Долин анализирует "Дикую жизнь" Пола Дано

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11 октября в киноцентре "Октябрь", после зрительской премьеры фильма Пола Дано "Дикая жизнь", состоится дискуссия с кинокритиком Антоном Долиным. Событие состоится в рамках проекта КАРО.Арт. В фильме речь идет о мальчике-подростке, который наблюдает за тем, как разваливается брак его родителей, как мать влюбляется в другого мужчину. Антон Долин проанализирует сюжет и работу режиссера, а затем расскажет, чем же этот фильм отличается от многих других на тему расколотых отношений.

КАРО.Арт – это специальный проект одноименной сети кинотеатров с уникальной репертуарной политикой: авторское, экспериментальное, классическое, культовое кино на языке оригинала с субтитрами. Каро.Арт дает возможность посетить самые ожидаемые зрительские премьеры и принять участие в обсуждениях с известными деятелями искусства, увидеть актуальные фестивали, важные ретроспективы, прямые трансляции и записи лучших спектаклей ведущих театральных домов, эксклюзивный арт-прокат.

Смотрите трансляцию 11 октября в 19:30 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.