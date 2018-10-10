Москва онлайн покажет, почему мы любим котиков, считаем ворон и все забываем

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

13 октября в Цифровом деловом пространстве пройдет Science Slam, на котором выступят молодые и прогрессивные ученые из МГУ, московских и российских вузов. Science Slam – популярный международный формат научных боев, отличающийся особым эмоциональным накалом в зале. Ученые со сцены рассказывают о своих исследованиях так, чтобы слушатели не зевали. На Science Slam побеждает тот, кто, как рок-музыкант, сумел "взорвать" зал. К громким аплодисментам прислушиваются даже строгие члены жюри. Высокое жюри под руководством декана факультета психологии МГУ академика РАО Юрия Зинченко представит отдельную номинацию.

В поединке участие примут:

Полина Кривых, МГУ. Тема – "Омут памяти, или как мы можем изменить свои воспоминания".

Многие помнят, что в шестой книге про Гарри Поттера профессор Дамблдор постоянно пересматривал воспоминания разных людей. Он пытался понять, какие воспоминания правдивы, а какие уже приукрашены. Чем-то похожим занималась этим летом наша участница в лаборатории Дэна Шахтера в Гарварде. Оказывается, люди очень легко готовы имплантировать себе ложные воспоминания – это дело нескольких минут. Как так происходит и почему важно исследовать этот вопрос разберемся на слэме.

Стефания Кожевникова, МГУ. Тема – "Решить нельзя паниковать, или как компьютер может помочь психологам экстремального профиля".

В чрезвычайных ситуациях для работы с пострадавшими и очевидцами приезжают психологи МЧС России. Принятие управленческих решений в таких ситуациях – дело не из легких. Но что если машинное обучение поможет? Что будет если соединить экстремальную психологию и IT? Что нового мы можем узнать из такого сотрудничества? Подумаем вместе на слэме.

Ксения Екшова, ТомГУ. Тема – "Анималотерапия в мобильном телефоне: почему мы любим котиков".

Для чего люди используют интернет? Одна из самых популярных причин, которую не смог предположить даже создатель всемирной паутины, это "котики". Но почему котики так популярны? Почему именно котики? И какое влияние способен оказать на нас просмотр фотографий котиков и других популярных животных в интернете? Попробуем разобраться в этих важных вопросах с помощью научных психологических методов.

Алексей Филиппов, СПбГУ. Тема – "Феномен блуждающего разума, или почему считать ворон иногда полезно".

Когда вы делаете что-то спокойное и монотонное – моете посуду, смотрите в оно, гуляете по парку – в этот момент вы думаете о чем-то своем, не обращая внимания на окружающий мир. В психологии это состояние называется mind-wandering, а в быту – "витанием в облаках". Именно в состоянии "витания в облаках" Питеру Хиггсу пришла мысль о его знаменитом бозоне, а Анри Пуанкаре вывел важнейшее математическое тождество. Почему это произошло? Как получается, что гениальнейшие идеи приходят ученым в голову в тот момент, когда они максимально рассредоточены? Об этом мы узнаем из выступления.

Иван Макаров, НИУ ВШЭ. Тема – "Кому подмигивает внимание или все о быстро мелькающих фигурках".

Тренд на когнитивную психологию растет с каждым годом. Как же работает наш мозг? Как работает внимание? Почему человек невнимателен и как это исправить? Человеческий мозг пока не готов воспринимать то количество информации, которое ежедневно поступает в наш мозг. Мозг фильтрует информацию, которую он считает лишней, но, к сожалению, и выкидывает важные для нас сведения. Почему так происходит и что за этом стоит? Попробуем разобраться.

Алена Селиванова, РАНХиГС. Тема – "Призма гендера, или чем мужчины отличаются от женщин в переписке".

Различия между мужчинами и женщинами – тема настолько острая, что укрыться от нее практически невозможно, тем более на просторах интернета. Мы пытаемся понять, кому принадлежит пост в микроблоге, даем оценочные суждения – "ну такое только мужчина/женщина может написать" – ищем какие-то характерные признаки в переписке. Существует ли место свободное от гендерных стереотипов? Возможно, это наука? Или тоже нет? Об этом нам расскажет наш спикер.

Смотрите трансляцию 13 октября в 19:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.