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Москва 24

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Наука

10 сентября, 16:25

Москва онлайн покажет, что такое политические СМИ, сексизм и светлое будущее

Москва онлайн наука общество

Фото: depositphotos/Yaruta

Высшая школа экономики – это университет, который по-настоящему открыт городу и горожанам. Каждый сентябрь, начиная с 2012 года, в Парке Горького проходит День Вышки – большой университетский праздник для всех. Этот год не станет исключением: 13 сентября Парк Горького на один день превратится в огромный университетский кампус. Все желающие смогут познакомиться с жизнью вуза, пообщаться со студентами и преподавателями, посетить лекции и мастер-классы.

Читатели портала Москва 24 смогут, не выходя из дома, увидеть трансляцию Научных боев Вышки, которые пройдут в летнем кинотеатре "Пионер". Это самый неформальный проект о науке, в котором студенты и аспиранты рассказывают о своих исследованиях, используя необычный реквизит и свое ораторское мастерство. Зрители определяют победителя совместно с жюри.

В программе боя:

"К чему приводит медиатизация политики: кейс Шотландии". Спикер: Полина Гусева, магистратура "Сравнительные социальные исследования" (Comparative Social Research).

Ежедневно люди получают огромное количество информации через различные медиа. В борьбе за аудиторию СМИ придумывают все новые и новые форматы. Выбор формата и формы сообщения влияет на то, как читатель воспримет информацию. Особенно это прослеживается в сфере политики, взаимодействие которой с медиа изменилось за последние десятилетия. Усиление роли медиа в политической сфере получило в литературе название "медиатизация политики". Обо всем этом Полина Гусева расскажет на примере анализа медиаосвещения референдума о независимости Шотландии 2014 года.

"Политическое воображение в сериале "Рик и Морти". Спикер: Альбина Кудрякова, бакалавр ОП "Культурология".

Задумывались ли вы когда-нибудь о том, что в политике есть место воображению? Под политическим воображением принято понимать совокупность представлений о границах дозволенности в обществе. Как можно проанализировать то, что приемлемо или не приемлемо? На примере анализа мультсериала "Рик и Морти" Альбина расскажет, как формируются социальные нормы и развивается общество.

"Сексизм в отношении мужчин: роль гендерных стереотипов". Спикер: Влад Кривощеков, магистратура "Сравнительные социальные исследования" (Comparative Social Research).

За последние два десятка лет стали появляться исследования сексизма в отношении мужчин. Появилась теория амбивалентного сексизма – двойственного (доброжелательного и враждебного) отношения к женщинам и мужчинам. Такие отношения могут предсказывать оценку и предпочтения в выборе партнера для романтических или семейных отношений. Однако ни одно исследование еще не изучало значение гендерных стереотипов в этом процессе. Как гендерные стереотипы связаны с двойственным отношением к мужчинам? Какую роль играют эти стереотипы в оценке мужчин, выполняющих или нарушающих традиционно приписываемую им роль?

"Детерминанты индекса уверенности потребителей на примере США". Спикер: Алексей Шнайдер, студент III курса бакалавриата факультета экономических наук, ОП "Экономика".

Индекс уверенности потребителей показывает, насколько оптимистично мы оцениваем экономическую ситуацию в будущем. Будет ли завтра лучше, чем вчера? На нашу степень уверенности могут повлиять совершенно разные факторы: показатели ВВП, рост цен на транспорт или продукты, уровень заработной платы и т.д. Но что, в свою очередь, заставляет население менять свои прогнозы? Как государству наиболее эффективно повлиять на настроение своих граждан и запустить экономический рост?

Смотрите 13 сентября в 14:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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