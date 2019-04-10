Москва онлайн покажет, как художник рисует ракету "Восток-1" на асфальте

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

11 апреля на ВДНХ редакция радиостанции Москва FM проведет флешмоб "В космос вместе с нами"! В рамках акции художник Макс Гошко-Даньков изобразит мелом на асфальте контур большой ракеты "Восток-1". Ведущие и сотрудники радиостанции, тоже вооружившись мелками, ее раскрасят. Все желающие смогут присоединиться и добавить своих красок в рисунок.

Акция приурочена к празднованию Дня космонавтики. Смотрите трансляцию 11 апреля в 13:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.