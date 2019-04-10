Москва онлайн покажет, что происходит вокруг черной дыры в центре Млечного Пути

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10 апреля в 16:00 наши читатели смогут первыми увидеть презентацию визуальных наблюдений за "горизонтом событий" черной дыры Стрелец А в центре Млечного Пути. Она находится на расстоянии 26 000 световых лет от Земли. До сих пор человек никогда не видел ничего подобного.

Черные дыры – пока гипотетические области пространства во Вселенной, обладающие столь сильным притяжением, что их не может покинуть даже свет. Считается, что сверхмассивная черная дыра имеется в центре каждой большой галактики, например нашей – Млечного Пути.

Черные дыры невидимы, потому что ни один из наших телескопов не может их обнаружить. Теоретически возможно увидеть "горизонт событий" – сферу в пространстве вокруг черной дыры. Вблизи "горизонта событий" могут находиться те объекты, которым предстоит упасть в черную дыру.

В прямом эфире ведущий Алексей Семихатов и астрофизик Сергей Попов объяснят суть ожидаемого открытия и прокомментируют трансляцию. Эта научная новость подтвердит существование черных дыр как реальных объектов Вселенной, а также откроет новую страницу в истории исследовательской и теоретической астрофизики.

Организатор трансляции – научно-популярный познавательный канал "Наука". Смотрите трансляцию 10 апреля в 16:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.