Москва онлайн покажет, что и как рекламировали в дореволюционной и советской России

Фото: портал мэра и правительства Москвы

16 января мы покажем нашим читателям прямую трансляцию экскурсии по выставке "История России в зеркале рекламы", которая проходит в Музее современной истории России. Зрители увидят рекламные плакаты отечественных художников конца XIX и ХХ веков, образцы упаковок и этикеток и рекламу на спичечных этикетках и открытках.

Экспозиция поделена на пять крупных периодов: дореволюционный, революция и восстановление народного хозяйства, Великая Отечественная война, 50-80-е годы, современный период 1994-2018 годов. Основной акцент выставки сделан на периоде развитого социализма.

Трансляция экскурсии начнется 16 января в 12:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.