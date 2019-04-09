Москва онлайн и "TVоя Москва" расскажут, каким должен быть успешный продюсер

13 апреля в Центре документального кино в рамках образовательного проекта "TVоя Москва" выступит продюсер Анастасия Сайфулина. Она работает с Александром Петровым, Сергеем Буруновым, Михаилом Козыревым и другими артистами. Тема встречи – "А вы правда продюсер".

На мастер-классе она расскажет:



о вечеринках и мероприятиях, съемках и интервью;

как попасть в индустрию шоу- и ивент-бизнеса;

какие навыки необходимы продюсеру;

как работать с артистом.

Объединенная редакция московских СМИ "Москва Медиа" запустила пятый ежегодный сезон проекта "TVоя Москва". На этот раз, кроме мастер-классов, посвященных радио и TV, пройдут специальные занятия для тех, кто мечтает стать блогером. Успешные блогеры научат пользоваться digital-инструментами и правильно применять полученные знания.

Проект создан при финансовой поддержке департамента СМИ и рекламы города Москвы.

Смотрите трансляцию 13 апреля в 13:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.