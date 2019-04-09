Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

9 апреля, 13:23

Москва онлайн покажет, как уличные художники рисуют портреты известных ученых

Москва онлайн общество

Фото предоставлено организаторами

10 апреля уличные художники нарисуют портреты географа Михаила Певцова, путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского и метеоролога Александра Воейкова. Граффити украсит трансформаторную подстанцию по адресу: улица Удальцова, дом 3, корпус 2, строение 1.

В феврале 2018 года по инициативе Русского географического общества некоторые столичные улицы получили имена известных географов и путешественников. Проектируемый проезд №6643 в районе улицы Удальцова стал улицей Семенова-Тян-Шанского, Проектируемый проезд №6645 – улицей Михаила Певцова, безымянный проезд между Проектируемыми проездами №6643 и №6645 назван улицей Воейкова. Художники нарисуют граффити вблизи именно этих улиц.

Михаил Певцов – русский путешественник, исследователь Средней и Центральной Азии. Получил новую для своего времени информацию о северо-западных районах Монголии.

Петр Семенов-Тян-Шанский – русский географ, ботаник, экономист, государственный и общественный деятель. Приписку к своей фамилии Тян-Шанский получил после знаменитой экспедиции в горы Тянь-Шаня.

Александр Воейков – русский метеоролог, климатолог и географ, создатель сельскохозяйственной метеорологии, основоположник отечественной климатологии. Объездил полмира, исследуя климат разных континентов.

Смотрите трансляцию 10 апреля в 11:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать