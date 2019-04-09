Москва онлайн покажет, как уличные художники рисуют портреты известных ученых

Фото предоставлено организаторами

10 апреля уличные художники нарисуют портреты географа Михаила Певцова, путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского и метеоролога Александра Воейкова. Граффити украсит трансформаторную подстанцию по адресу: улица Удальцова, дом 3, корпус 2, строение 1.

В феврале 2018 года по инициативе Русского географического общества некоторые столичные улицы получили имена известных географов и путешественников. Проектируемый проезд №6643 в районе улицы Удальцова стал улицей Семенова-Тян-Шанского, Проектируемый проезд №6645 – улицей Михаила Певцова, безымянный проезд между Проектируемыми проездами №6643 и №6645 назван улицей Воейкова. Художники нарисуют граффити вблизи именно этих улиц.

Михаил Певцов – русский путешественник, исследователь Средней и Центральной Азии. Получил новую для своего времени информацию о северо-западных районах Монголии.

Петр Семенов-Тян-Шанский – русский географ, ботаник, экономист, государственный и общественный деятель. Приписку к своей фамилии Тян-Шанский получил после знаменитой экспедиции в горы Тянь-Шаня.

Александр Воейков – русский метеоролог, климатолог и географ, создатель сельскохозяйственной метеорологии, основоположник отечественной климатологии. Объездил полмира, исследуя климат разных континентов.

Смотрите трансляцию 10 апреля в 11:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.