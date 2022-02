Москва онлайн покажет, где проходит граница между "современностью" и "будущим"

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

9 ноября в Новом пространстве Театра Наций поэт, прозаик и медиаменеджер Демьян Кудрявцев порассуждает на тему "Что современно?". Этот вопрос отсылает к названию программного эссе известного итальянского философа Джорджо Агамбена. Современниками кого и чего мы являемся? Что вообще значит "быть современником" – и "быть современным"? Где по состоянию на конец 2018 года в подотчетных экспертам областях заканчивается "сегодня" и начинается "завтра"? Где проходит граница между "современностью" и "будущим" и как сегодня выражает себя пресловутый "дух времени"?

Монолог пройдет в рамках цикла интеллектуальных марафонов HOW LONG IS NOW, участниками которых станут ведущие российские эксперты в различных областях культуры и искусства. Затрагивая максимально широкий спектр тем и сюжетов, HOW LONG IS NOW представляет различные проекции окружающей нас реальности. Куратор проекта – Дмитрий Ренанский

Смотрите трансляцию 9 ноября в 21:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.