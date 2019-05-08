Москва онлайн покажет пресс-конференцию Сергея Шнурова

Фото: Москва 24/Виктория Виатрис

13 мая в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная финальному туру группы "Ленинград".

Концерты пройдут в 9 городах: 4 июля – в Калининграде, 14 июня – на стадионе "Открытие Арена" в Москве, 20 июня – в Нижним Новгороде, 25 июня – в Казани, 30 июня – в Самаре, 6 июля – в Екатеринбурге, 6 сентября – в Волгограде, 13 сентября – в Ростове-на-Дону, и завершится тур 12 октября на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге.

На пресс-конференции лидер группы Сергей Шнуров расскажет подробнее о туре и поделится творческими планами.

Смотрите трансляцию 13 мая в 15:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.