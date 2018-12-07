Москва онлайн покажет, зачем человеку сон длинною в 25 лет

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9 декабря на культурной платформе "Синхронизация" пройдет лекция по психологии под названием – "Смотри не проспи: что психология говорит о сне". Прочитает ее Полина Кривых, клинический психолог, психофизиолог, популяризатор науки, лектор.

Говорят, если суммировать часы, которые человек за время своей жизни проводит во сне, то в среднем получится 25 лет забвения. Существует множество мифов о снах и сновидениях, известны методики обучения во сне и всевозможные исследования стадий сна. О чем все это говорит? Зачем человеку спать? Есть ли польза от сновидений? В чем сходство сна и медитации? На лекции будем разбираться со всеми этими вопросами с точки зрения психологии и физиологии.

Слушатели узнают:



какие выделяют стадии сна и что на них происходит;

можно ли спать только одним полушарием мозга;

как работает снотворное и почему после долгих перелетов советуют пить мелатонин;

возможна ли гипнопедия или обучение во сне;

изменяется ли мозг при медитации;

может ли медитация изменить отношение к боли и повысить качество жизни.