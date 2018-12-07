Москва онлайн покажет, что москвичи ищут на рождественском базаре

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

8 декабря на дизайн-заводе "Флакон" пройдет 10-й, юбилейный, рождественский базар "Вокзал". Посетители окунутся в атмосферу волшебного праздника и смогут найти на ярмарке украшения, аксессуары, одежду, игрушки, еду, beauty-товары, интерьерные штучки и многое другое. В этом году обычный формат дополнит детский маркет, где юные продавцы сами будут продавать игрушки.

Наш корреспондент Ярославна Зорькина прогуляется по торговым рядам и узнает у посетителей, какие подарки они ищут для близких людей, что именно привлекает их в рождественских ярмарках.

Трансляция начнется 8 декабря в 14:45 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.