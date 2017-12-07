Москва онлайн покажет концерт в честь юбилея Культурного центра ЗИЛ

8 декабря юбилейный вечер Культурного центра ЗИЛ. Гостей ждет атмосфера времен работы завода, приятные встречи и музыка. Они узнают о зарождении и развитии культурных центров вообще, увидят документальную хронику.

Историю современного культурного центра представят альтист и саунд-дизайнер Сергей Полтавский и музыкант Петр Налич. Танцевальная компания Russian FarForYo выступит с перформансом, навеянным конструктивистскими пространствами центра и электронно-симфонической музыкой Карла Крейна и Морица фон Освальда. Также на сцене выступят солистка балета Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Анастасия Лименько и заслуженный артист России, обладателя Молодежной премии "Триумф" Михаил Мартынюк. В театральной части будет показана выставка об истории дворца и эволюции рабочих клубов, которые стали современными культурными центрами.

Прямую трансляцию смотрите 8 декабря в 18:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.