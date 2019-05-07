Москва онлайн покажет, как танцевать исторический вальс Победы

Фото: ТАСС/Алексей Дитякин

8 мая перед музеем Победы на Поклонной горе пройдет танцевальный флешмоб "Вальс Победы", приуроченный к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Танцоры будут кружиться под звуки "Майского вальса", как это делали наши деды и прадеды 9 мая 1945 года. В мероприятии примут участие не только профессиональные танцоры, но и школьники, студенты, представители старшего поколения. Хореографом-постановщиком стал председатель Объединения коллективов бальных исторических танцев Москвы Вячеслав Гуральник.

Смотрите трансляцию 8 мая в 16:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.