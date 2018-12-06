Москва онлайн покажет экскурсию в IT-компанию Mail.Ru Group

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7 декабря в рамках акции "День без турникета" состоится экскурсия в IT-компанию Mail.ru. Компания развивает единую интегрированную платформу коммуникационных и развлекательных интернет-сервисов.

Компании принадлежат:



Почтовый сервис;

социальные сети – "ВКонтакте" и "Одноклассники";

онлайн-игры (Warface, Armored Warfare, Skyforge и Perfect World);



сервис MAPS.ME, предоставляющий офлайн-карты и навигацию для мобильных устройств на основе данных OpenStreetMap;



сервис поиска и заказа готовой еды и продуктов Delivery Club;



мессенджеры ICQ, Tam Tam и Агент Mail.Ru;



сервис бесплатных объявлений с привязкой к геолокации Юла;



маркетплейс китайских товаров Pandao;



СУБД Tarantool с открытым исходным кодом;

платформа для промышленного интернета вещей.