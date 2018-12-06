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Москва 24

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Общество

6 декабря, 11:16

Москва онлайн покажет экскурсию в IT-компанию Mail.Ru Group

Москва онлайн общество

Фото: depositphotos/EdZbarzhyvetsky

7 декабря в рамках акции "День без турникета" состоится экскурсия в IT-компанию Mail.ru. Компания развивает единую интегрированную платформу коммуникационных и развлекательных интернет-сервисов.

Компании принадлежат:

  • Почтовый сервис;
  • социальные сети – "ВКонтакте" и "Одноклассники";
  • онлайн-игры (Warface, Armored Warfare, Skyforge и Perfect World);

  • сервис MAPS.ME, предоставляющий офлайн-карты и навигацию для мобильных устройств на основе данных OpenStreetMap;

  • сервис поиска и заказа готовой еды и продуктов Delivery Club;

  • мессенджеры ICQ, Tam Tam и Агент Mail.Ru;

  • сервис бесплатных объявлений с привязкой к геолокации Юла;

  • маркетплейс китайских товаров Pandao;

  • СУБД Tarantool с открытым исходным кодом;
  • платформа для промышленного интернета вещей.

"День без турникетов" – масштабная городская акция, которую организует департамент науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы. Москвичи и гости столицы могут увидеть работу высокотехнологичных предприятий, побывать на заводах и фабриках, узнать о разных профессиях и производстве обуви, мороженого, напитков, роботов и много другого. Трансляция начнется 7 декабря в 18:30 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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