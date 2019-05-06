Москва онлайн покажет флешмоб "Лента Победы"

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

7 мая у подножия Останкинской башни пройдет масштабная акция "Лента Победы", приуроченная к 74-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Начнется мероприятие с исполнения актером театра и кино Василием Лановым песен "Священная война", "От героев былых времен" и "Мы за ценой не постоим" вместе с Центральным Пограничным ансамблем ФСБ России. Затем участники под музыку развернут георгиевскую ленту длиной в 300 метров. На площадку выйдут танцоры и закружатся в вальсе. Завершится действие совместным исполнением песни "День Победы".

Смотрите трансляцию 7 мая в 14:30 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.