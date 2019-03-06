Москва онлайн покажет создание женских образов и модный подиум в метро

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

7 марта на станции "Площадь Революции" состоится показ мод, приуроченный к Международному женскому дню. Здесь же представительницы прекрасного пола смогут посетить бесплатную бьюти-зону, где квалифицированные стилисты подберут выгодный образ, сделают яркий макияж и стильную укладку. Корреспондент Ярославна Зорькина отдастся в руки профессионалов и начнет жизнь с нового мейкапа.



Трансляция начнется 7 марта в 12:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.