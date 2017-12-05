Пассажиры трамвая рассуждают о бескорыстной помощи волонтеров

В очередной раз корреспондент Москвы 24 Арина Мнацаканян пообщалась с пассажирами трамвая № 7. На этот раз поводом для беседы послужил Международный день добровольцев, который отмечается 5 декабря. Пассажиры рассказывали о том, как они помогают сиротам, одиноким пожилым людям и бездомным.

Мы приглашаем вас прокатиться вместе с нашей съемочной группой на трамвае, который ходит по маршруту № 7 от Тверской Заставы. Приходите на остановку на площади во вторник к 17:00. Передавайте приветы родным в прямом эфире Москвы 24.

Смотрите концерты и спектакли в прямом эфире на портале "Москва онлайн".