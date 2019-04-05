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Москва 24

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Общество

5 апреля, 14:46

Москва онлайн покажет церемонию прощания с режиссером Георгием Данелией

Москва онлайн общество

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

9 апреля в Доме кино пройдет церемония прощания с создателем фильмов "Я шагаю по Москве", "Афоня", "Мимино", "Осенний марафон", "Кин-дза-дза!" и других кинолент. В церемонии примут участие родные, друзья и коллеги режиссера. Наши читатели смогут увидеть прямую трансляцию.

Режиссера похоронят на Новодевичьем кладбище, на участке рядом с могилами народного артиста России Станислава Говорухина и народного артиста СССР Олега Табакова.

Известного режиссера не стало 4 апреля. По словам супруги Георгия Данелии, у него остановилось сердце. В феврале режиссера вводили в искусственную кому, после того как он попал в реанимацию с воспалением легких. Затем ему стало лучше, однако Данелию решили не выписывать из больницы.

Смотрите трансляцию 9 апреля в 11:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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