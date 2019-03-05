Москва онлайн покажет, как опытные шеф-повара готовят молекулярные блины с икрой

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На фестивале "Московская Масленица" готовят не только вкусно, но и зрелищно! 6 марта на площади Славы пройдет фуд-шоу под названием Molecularmeal. Повара расскажут и продемонстрируют, как с применением основных техник молекулярной кухни испечь блины с икрой и муссом. Зрителям предложат тоже попробовать свои силы в приготовлении необычных блюд и дадут отведать витаминный напиток, состав которого им придется угадать.

Трансляция начнется 6 марта в 17:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.