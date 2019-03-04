Москва онлайн покажет кукольный спектакль "Аленький цветочек"

6 марта творческое объединение "Таратумб", лауреат фестиваля "Золотая маска", покажет кукольный спектакль "Аленький цветочек". Режиссеры – Антон Калипанов и Ольга Шайдуллина. Художник – Мария Кривцова.

Зрители увидят оригинальные куклы и декорации, созданные под впечатлением от традиционной деревянной игрушки русского Севера. Спектакль дополнят фольклорные мелодии и песни, исполненные на старинных инструментах. А история любви заколдованного юноши и девушки, получившей волшебный цветок, прозвучит из уст очевидца этих сказочных событий.

Трансляция начнется 6 марта в 16:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.