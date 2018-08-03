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3 августа, 16:14

Москва онлайн покажет выступление японских барабанщиков "Нобуси"

Москва онлайн фестиваль музыка

5 августа японские барабанщики "Нобуси" выступят на фестивале J-FEST в "Гараже". Коллектив впервые посетит Россию и подарит гостям праздника незабываемое зрелище, полное ритма, страсти и огня.

Исторически барабаны использовали для молитв, для поднятия боевого духа во время сражений. Также они активно участвовали в торжествах по случаю религиозных и государственных праздников.

В разных регионах Японии есть свой особенный звук, который отражает его атмосферу. Звучание барабанов в теплых и холодных регионах различаются. В музыке барабанщиков "Нобуси" можно услышать темперамент, свойственный южному краю Кюсю.

J-FEST – универсальное японское мероприятие, на которое приезжают гости со всех уголков России и даже из-за рубежа. Гостей ждут концерты, мастер-кассы по оригами, соревнования по игре в японские игры и лекции о культуре и языке.

Смотрите 5 августа трансляцию в 20:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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