Москва онлайн покажет вечеринку со звездами на боксерском ринге

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

5 апреля на территории гастрономического квартала "Депо" пройдет зажигательная вечеринка по случаю открытия самого настоящего боксерского ринга. При его оформлении дизайнеры использовали графику, художественные инсталляции и декоративное неоновое освещение. Гости смогут зарядиться положительной энергией: увидеть захватывающие бои, отведать изысканные угощения, послушать диджей-сеты от Карины Истоминой и Bad Zu.

Корреспондент Москвы онлайн приедет на вечеринку, чтобы пообщаться с именитыми гостями, среди которых светские львицы, известные музыканты, артисты и спортсмены.

Смотрите трансляцию 5 апреля в 19:30 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.