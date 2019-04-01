Москва онлайн и "TVоя Москва" расскажут, как стать телеведущим без опыта работы

6 апреля в Центре документального кино в рамках образовательного проекта "TVоя Москва" выступит ведущий канала Москва 24 Владимир Калякин. Тема встречи – "Как стать ведущим без опыта работы. История успеха участника "Tvоя Москва".

Слушатели узнают:



как найти себя и причем тут радио (самоанализ и лайфхаки);

о чем разговаривать с программными директорами;

как проходит стажировка;

первый эфир – что это;

карма, магия, совпадение или закономерность (как проект "Tvоя Москва" помог в карьере).

Объединенная редакция московских СМИ "Москва Медиа" запустила пятый ежегодный сезон проекта "TVоя Москва". На этот раз, кроме мастер-классов, посвященных радио и TV, пройдут специальные занятия для тех, кто мечтает стать блогером. Успешные блогеры научат пользоваться digital-инструментами и правильно применять полученные знания.

Проект создан при финансовой поддержке департамента СМИ и рекламы города Москвы.

Смотрите трансляцию 6 апреля в 12:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.