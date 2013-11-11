Форма поиска по сайту

11 ноября 2013, 19:08

Город

Концепцию развития территории "Большого Сити" разработают в 2014 году

Фото: ИТАР-ТАСС

Москомархитектура объявила конкурс на разработку концепции развития территории "Большого Сити". Согласно техническому заданию, основной целью работ является создание основы для развития функционально-планировочной и транспортной инфраструктуры.

Концепция должна включать в себя территорию ММДЦ "Москва-Сити" и ряд прилегающих к нему территорий, расположенных на участке от Ленинградского проспекта до Кутузовского проспекта.

Итоги конкурса будут подведены 25 декабря. Срок выполнения работ не должен превышать 210 календарных дней с момента заключения госконтракта, таким образом концепция должна быть готова к концу 2014 года.

Сюжет: Строительство делового центра "Москва-Сити"
Москва-Сити проекты контракты концепции

