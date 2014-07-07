За "Москвой-Сити" откроется проезд с односторонним движением

Фото: ИТАР-ТАСС

Одностороннее движение по проезду за Московским международным деловым центром "Москва-Сити" откроется 8 июля, сообщил заместитель руководителя Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Александр Поляков.

Проехать можно будет от Краснопресненской набережной к первому Красногвардейскому проезду.

Раньше этот проезд с одной стороны был обозначен плакатом "Парковка", а с другой перекрыт шлагбаумом рядом с контрольно-пропускным пунктом из-за того, что территория принадлежит частному предприятию.

Открытие проезда поможет сократить путь 4000 автомобилей на 2,5 километра, а также оптимизирует движение на территории центра.