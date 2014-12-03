Журналисты "Москвы 24" победили в конкурсе "Информируем из первых рук"

Корреспонденты "Москвы 24" получили премию "Информируем из первых рук"

Коллектив утреннего эфира телеканала "Москва 24" стал победителем ежегодного городского смотра под названием "Информируем из первых рук". Журналисты получили награду в номинации "Лучший телевизионный репортаж, телевизионная программа, телевизионный сюжет о жизни города".

Всего на конкурс было прислано 465 работ.

Как уточняет пресс-служба правительства Москвы, в номинации "Лучшая окружная газета" победителями стали "Новые округа" (издатель "Вечерняя Москва"), "Звездный бульвар" и "Север столицы". Лучшим интернет-ресурсом печатного средства массовой информации стал портал ТиНАО Москвы "Щербинский вестник". В номинации "Лучшая публикация о жизни города" победителем был выбран цикл публикаций "Курить или не курить" Андрея Жигалина, опубликованный в газете "Москва. Центр".

Лучшим информационным интернет-ресурсом территориальных органов исполнительной власти Москвы стал портал префектуры Северо-Западного административного округа.

Фотография "Май. Испытание снегом" Ольги Калинкиной победила в номинации "Лучшая фоторабота о жизни города".

Всего в 2014 году было объявлено семь номинаций, однако конкурсная комиссия не смогла выбрать победителя в номинации "Лучшая районная газета".

Победители получат денежные премии в размере от 70 до 110 тысяч рублей.

Напомним, в прошлом году премию "Информируем из первых рук" получил корреспондент канала "Москва 24" Иван Обыденков в номинации "Городской информационный телевизионный репортаж".